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ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA YÜZÜNDEN ÖLEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Şişli'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

08.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:02ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA YÜZÜNDEN ÖLEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze Tozkoparan Camii'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Aydın'ın yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri oğlu Hakan Aydın ve Eşi Günay Aydın kabul etti.

Aile dostu olduğunu söyleyen Mehmet Mis "Vefat etmeden önce beni aradı. Benim kayınpederimin cenazesi vardı. Aynı köylüler, cenazeye geliyordu. 'Hasan abi neredesin?' dedim. Zincirlikuyu'da olduğunu söyledi. 'Mezarlıkta bekle. Oradan alacağız cenazeyi' dedim. Aradan 10-15 dakika geçti. Hasan Aydın'ın telefonundan arandım. 'Buyur Hasan Abi'  dedim. 'Ben hastanenin güvenlik amiriyim, Hasan Bey'i ambulansla buraya getirdiler, doktorlar müdahale ediyor' dedi. 'Biraz önce görüştüm bir şeyi yoktu' dedim. Bende akrabalarını aradım hastaneye yönlendirdim. Sonra vefat etmiş dediler. Cenazeye giderken yolda reklam panosu üzerine düşüyor' dedi.

Hasan Aydın'ın yeğeni Sebahattin Aydın, "Zincirlikuyu'da köylümüzün cenazesine gitmek isterken o fırtınaya yakalanıyor. Fırtınada üzerine tabela düşüyor.  Emekliydi. Kendisini toplumsal olan cemiyetlerden, böyle şeylerden uzak kalmazdı. Çok iyi bir insandı. Çok duyarlıydı. Büyük acı yaşıyoruz" dedi. Törenin ardından cenaze Esenyurt Kıraç mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Evin önünde helallik alınması

-Cenaze töreni

-Oğlu Hakan Aydın ve eşi Günay Aydın

-Cenaze töreni

-Genel ve detaylar



Hasan Aydın, Aydın, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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