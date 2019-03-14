14 Mart 2019, 09:47
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Şişli'de Seçim Afişlerini Yırtan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Şişli

ŞİŞLİ'de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Muammer Keskin'in seçim afişlerini yırtıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de   CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile  CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Muammer Keskin'in seçim afişlerini yırtıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında  'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı,

Edinilen bilgilere göre,  dün saat 03.30 sıralarında   Abdi İpekçi Caddesi'nde, İmamoğlu ile Keskin'in afişleri yırtıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

YANLIŞ AFİŞLERİ SÖKTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden E.A.'nın, çalıştığı şirket yetkilisinin kendisine bir AVM çevresinde bulunan reklam panolarında kendilerinin hazırladığı afişleri sökmesi talimatını verdiğini, adresi yanlış anlayarak farklı afişleri söktüğünü söylediği öğrenildi. 7 şüpheliye 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak para cezası verildiği belirtildi. - İstanbul İmamoğlu, İstanbul, Keskin, Şişli, Güncel
Kaynak: DHA