Şişli'de Seçim Afişlerini Yırtan 7 Kişi Gözaltına Alındı

ŞİŞLİ'de CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu
ile CHP Şişli
Belediye Başkanı Adayı Muammer Keskin
'in seçim afişlerini yırtıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı,
Edinilen bilgilere göre, dün saat 03.30 sıralarında Abdi İpekçi
Caddesi'nde, İmamoğlu ile Keskin'in afişleri yırtıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.
YANLIŞ AFİŞLERİ SÖKTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden E.A.'nın, çalıştığı şirket yetkilisinin kendisine bir AVM çevresinde bulunan reklam panolarında kendilerinin hazırladığı afişleri sökmesi talimatını verdiğini, adresi yanlış anlayarak farklı afişleri söktüğünü söylediği öğrenildi. 7 şüpheliye 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak para cezası verildiği belirtildi. - İstanbul
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Kaynak: DHA