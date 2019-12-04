Haberler » Güncel » Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheliler yakalandı - Haber

Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Şişli'de trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:54Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheliler yakalandı
'de trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 'ta saat 03.12 sıralarında Çağlayan-Haliç istikametinde ilerleyen bir araçtan havaya ateş açılması ve görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen polis, aracı kiralayan Emrullah K. ve görüntüleri kaydeden Pınarsu K'yi Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde yakaladı.
Emrullah K'nin, kasten yaralama, evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik olaylarından kaydı olduğu, adam öldürmeye teşebbüs suçundan da daha önce gözaltına alındığı öğrenildi.
Diğer şüpheli Pınarsu K'nin ise silahlı kanunlara muhalefet ile fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çağlayan, Aralık, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16 Kaygan zeminde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Haber
11:16 Ardahan beyaza büründü - Haber
11:15 Engelliler engelleri aşmak için toplandı - Haber
11:15 Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü 8 Aralık'ta CRR'de - Haber
11:15 Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haber
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor - Haber
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:25:14