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Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

05.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:26Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.
Çağlayan- istikametinde ilerleyen bir araçtan önceki gün havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan Emrullah K. ve görüntüleri kaydeden Pınarsu K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Pınarsu K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Emrullah K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta saat 03.12 sıralarında Çağlayan-Haliç istikametinde ilerleyen bir araçtan havaya ateş açılması ve görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatmış, söz konusu aracı kiraladığı belirlenen Emrullah K. ve görüntüleri kaydeden Pınarsu K'yi yakalamıştı.
Şüphelilerden Emrullah K'nin, "kasten yaralama", "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da daha önce gözaltına alındığı belirtilmişti.

Çağlayan, Haliç, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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