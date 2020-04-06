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ŞİŞLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARDA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

06.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:00
ŞİŞLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARDA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli 'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Mecidiyeköy Mahallesinde Mahallesi, Mecidiye Kuyu Sokak üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Bunu  gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek temizlik çalışması yaptı. Otomobilde  hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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Devrilen ağaçtan detay

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sokaktan detay

Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, İtfaiye, Şişli, Güncel
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