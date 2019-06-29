29.06.2019 22:55
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Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı

Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı Otomobilini parçalayan kadının öfkeli anları kameralara yansıdıİSTANBUL - Şişli'de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı.

Şişli 'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı
Otomobilini parçalayan kadının öfkeli anları kameralara yansıdı
İSTANBUL - Şişli'de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar kameralara yansıdı.
Şişli'de bir cadde üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekleriyle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.
Kaydedildiğini fark eden kadın tehditler savurdu
Sinir krizi geçirerek kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının otomobilin içinden büyük bir öfkeyle çıkarak dikiz aynasını kırdığı ve otomobili tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşadığı öfke nöbetinin biri tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini gören kadının çevresine tehditlerde savurduğu görüldü.Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı
Kaynak: İHA
Şişli , 3. Sayfa

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