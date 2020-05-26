ŞİŞLİ'DE SOKAKTA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ; POLİS GELİNCE KAÇIŞTILAR

Şişli'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balonlarla süslenen sokakta doğum günü partisi düzenlendi.

26.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:14
Şişli'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balonlarla süslenen sokakta doğum günü partisi düzenlendi. İki kardeşin doğum gününü, müzik çalıp dans ederek kutlayan yakınları polisin gelmesiyle kaçışarak evlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeşin doğum gününü kutlamak isteyen yakınları sokağı balonlarla süsledi. Yasağa aldırmayan iki kardeşin yakınları, müzik eşliğinde sokak üzerinde dans ederek doğum günü kutlaması yaptı. Polis otosunun sokağa girip siren çalınması üzerine dans edenler kaçışarak evlerine girdi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. ŞİŞLİ’DE SOKAKTA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ; POLİS GELİNCE KAÇIŞTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Şişli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP’den Ali Babacan’a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ABD komutanlığı, Libya’ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Haberler››Güncel››ŞİŞLİ'DE SOKAKTA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ; POLİS GELİNCE KAÇIŞTILAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasında "can dostlar" unutulmadı - Haber 18:07: İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı - Haber 18:07: Tüm otobüslere genel bakım yapıldı - Haber 18:07: Talas'ta 'Cuma namazı' toplantısı - Haber 18:07: Ordu'da köpeklerin saldırdığı hamile karacanın ölen iki yavrusu ameliyatla alındı - Haber 17:40: Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 15:49: ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı - Haberler