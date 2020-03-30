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ŞİŞLİ'DE TAKLA ATIP HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik levhasına çarparak takla attı.

30.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:59
ŞİŞLİ'DE TAKLA ATIP HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI
Şişli 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Kaza, Şişli, Piyalepaşa Bulvarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Çağlayan 'dan Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine gelene kadar şok geçirdiği görülen sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirdiği görüldü.

Otomobilin trafik levhasına çarparak takla attığını belirten görgü şahidi Onur Çaykara," Önünde bir otomobil ani fren yaptı. Ani fren yapınca kendisi de frene bastı ancak tutmadı. Yol ayrımında bulunan levhaya çarptıktan sonra takla attı. Kendisi çıktı otomobilden. Çok şükür bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hurdaya dönen otomobilden detay

-Otomobilden sağ çıkan sürücü

-Sürücünün polis ekiplerince sakinleştirilmesi

-Görgü şahidiyle röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Çağlayan, Polis, Şişli, Güncel
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