Haberler» Güncel» Haber

Şişli'de tehlikeli yolculuk

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/ ŞİŞLİ'de panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

04.09.2019 10:11 Şişli'de tehlikeli yolculuk

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/ ŞİŞLİ'de  panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün, kaskı olmasına rağmen takmaması ve  seyir halindeyken başı ile omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonuyla sürekli konuşması kameralara yansıdı.

CEP TELEFONUNU KULAĞI İLE OMUZU ARASINA SIKIŞTIRIP YOLCULUK YAPTI
Tehlikeli yolculuk, Dolmabahçe Tünel çıkışı Beyoğlu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panelvan minibüs sürücüsü, yolda kalan sürücünün motosikletini iple aracına bağlayarak çekti. Hiçbir önlem almadan yollarına devam eden sürücüler hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canlarını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsü seyir halindeyken  yanında bulunmasına rağmen kask takmayıp, başıyla  omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonu ile sürekli konuştu. Motosiklet sürücüsünün, bir ara motosikletin kontrolünü kaybettiği de kameralara yansıdı. Tehlikeli bir şekilde yollarına devam eden sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.




Motosiklet, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:51   İstanbul'da "10 numara yağ operasyonu" kamerada
11:51   Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat verecek
11:51   Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (2)
11:51   Söğüt'te şenlikler öncesi tüm güvenlik önlemleri alındı
11:51   Kendisini işten çıkaran kahve işletmecisini öldürdü
11:50   Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak ticaret hedefi için yol haritasını sundu
11:50   "Sonuna kadar bu kardeşlerimizin yanında olacağız"