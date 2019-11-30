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Şişli'de terör operasyonu kamerada 3 gözaltı

Helikopter destekli operasyonda Şişli'de bulunan "İdil Kültür Merkezi"nde saklandığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

30.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:48
destekli operasyonda 'de bulunan "İdil Kültür Merkezi"nde saklandığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Ali ABLAY, İstanbul, DHA- İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında DHKP/C terör örgütüne operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla aranan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Şişli'de bulunan 'İdil Kültür Merkezi"ne operasyon yapıldı. Demir kapıların kırıldığı, pencerelerdeki korkuluklerin kesildiği operasyonda B.V, S.G, T.T yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin aramaları neticesinde çok sayı da örgütsel doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Helikopter destekli operasyon polis kamerasına da yansıdı.
Şişli'de terör operasyonu kamerada 3 gözaltı

Helikopter, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA


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