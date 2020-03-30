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ŞİŞLİ'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFEYİ KORUMA DENETİMİ

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor.

30.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:44
ŞİŞLİ'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFEYİ KORUMA DENETİMİ
KORONAVİRÜS  salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Şişli 'de trafik polisleri halk otobüslerini durdurarak yolculara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerine başladı. Şişli, Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan kapama noktasında otobüsler durdurularak 'sosyal mesafe kuralı' konusunda denetimler yaptı.

Bütün kurumların insan sağlığı için koşturduğunu belirten otobüs şoförü Hüseyin Eroğlu,"Belediyemiz, emniyetimiz bütün teşkilatlar yardımcı oluyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsi insan sağlığı için koşturuyor. Hepsinden Allah razı olsun, görevlerinde başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince istirahatli saatlerimizde de evde kal çağrısına uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Denetimi gerçekleştiren ekipten detay

Otobüslerin durdurulması

Yolcuların uyarılması

Otobüs şoförüyle röportaj

Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Şişli, Güncel
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