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Şişli'de trafoda mahsur kalan kişiye mala zarar vermekten işlem yapıldı

ŞİŞLİ'de, mahsur kaldığı trafo binasında itfaiye ve çilingir yardımıyla kurtarılan Renas Çiçek (31) hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldı.

30.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:59 Şişli'de trafoda mahsur kalan kişiye mala zarar vermekten işlem yapıldı
ŞİŞLİ'de, mahsur kaldığı trafo binasında itfaiye ve çilingir yardımıyla kurtarılan Renas Çiçek (31) hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldı. Çiçek'in akli dengesinin yerinde olmadığı, birkaç yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Dolapdere Caddesi'nde dün yaşanan olayda, cep telefonu operatörlerinin ortak kullandığı trafo binasında mahsur kaldığını söyleyen bir kişi itfaiye ve o sırada yoldan geçen bir çilingirin yardımıyla kurtarılmış, çelişkili ifadelerinin ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Renas Çiçek'in polis merkezinde verdiği ifadesinde, Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan içeri girdikten sonra yolunu kaybettiğini söylediği öğrenildi. Çiçek'in ifadesinde ayrıca, trafoya nasıl girdiğini hatırlamadığını, ısınmak için içerideki kabloları çıkartıp yakmaya çalıştığını belirttiği kaydedildi.Yaşananları öğrenerek polis merkezine giden Renas Çiçek'in kardeşi Ferhat Çiçek'in, polise, akli dengesi yerinde olmadığını söylediği ağabeyinin birkaç yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söylediği belirtildi. Herhangi bir suç kaydı çıkmayan Renas Çiçek hakkında mala zarar vermekten tahkikat yapıldı. Çiçek, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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