ŞİŞLİ'DE TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ

Yolcusunu öne oturtan taksici ile yolcuya 6 bin 360 lira ceza kesildiMurat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇANİSTANBUL,(DHA)Türkiye Güven Huzur Denetimi kapsamında Şişli'de toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

15.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:46
Yolcusunu öne oturtan taksici ile yolcuya 6 bin 360 lira ceza kesildi
Murat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇANİSTANBUL,(DHA)
Türkiye Güven Huzur Denetimi kapsamında Şişli'de toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis, yasak olmasına rağmen ön koltuğa yolcu alan taksici ile yolcuya toplamda 6 bin 360 lira ceza kesti.
İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde eş zamanı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi uygulanıyor. Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri, toplu ulaşım faaliyetleri, taksiler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri ve seyahat kısıtlanması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştiriyor.
Şişli, Cumhuriyet Caddesi ile Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan iki ayrı denetim noktasında, toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Taksi denetimlerinde, maske kullanımı, kolonya, dezenfektan ve araçların temizliği kontrol edildi. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde ise sürücü ve yolcuların maskeleri kontrol edilirken, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.
Polis tarafından durdurularak denetlenen taksi sürücüsü Volkan Polat, uygulamadan memnun olduğunu belirterek Dezenfektanlarımıza bakılıyor, belediye ruhsatlarına bakılıyor, arabaların temizliği soruluyor, bilgi veriliyor dedi.
Yasak olmasına rağmen yolcusunu öne oturtan bir taksi sürücüsü durdurularak ceza işlemi uygulandı. Polis, sürücü ve yolcuya 3 bin 180'işer lira ceza kesti. İsmini vermek istemeyen taksi sürücüsü Bir hata yaptık, oldu. Arkadaşı öne aldık, önde getirdik. Bu yüzden ceza yedik diye konuştu.
Polis ayrıca, denetim noktasının yakınındaki bir bankamatikte, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak para çekmeye çalışan vatandaşların yanına giderek sosyal mesafe kuralını unutmamaları yönünde uyarılarda bulundu. ŞİŞLİ’DE TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Şişli, Huzur, DHA, Güncel, Haber

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