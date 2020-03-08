ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ
ŞİŞLİ'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile gasp edildi.
08.03.2020 10:46
ŞİŞLİ'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile gasp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
Olay önceki gün Şişli Metro Durağı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi, Ege Sercan okula gitmek için metro durağına inerken iddiaya göre burada bir kişi tarafından önü kesildi. Ege Sercan'ın önünü kesen kişi üniversite öğrencisinden üstündeki paraları çıkarmasını istedi.
"SENİ BIÇAKLARIM DEDİ"Sercan ilk olarak buna karşı çıkarken şüpheli "Seni bıçaklarım." diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan Sercan cebindeki bir miktar okul harçlığını gaspçıya verdi. Ege Sercan, şüphelinin yanından uzaklaşmasıyla polisi arayıp ihbarda bulundu.
KISA SÜREDE YAKALANDIOlay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekibi Sercan'ın eşgalini tarif ettiği kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.B., Şişli Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. Zanlıdan şikayetçi olan üniversite öğrencisi Ege Sercan da Şişli Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. serbest bırakıldı.
Görüntü dökümü:-----------------------İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri-Olayın yaşandığı yer, metro girişindeki büfe önü-Gasp edilen Ege Sercan'ın sivil polislerle birlikte metrodan dışarı çıkması-Olay yerindeki çok sayıda polis ekibi-Zanlı İ.B'nin Güven Timleri tarafından polis merkezine getirilmesi
-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti