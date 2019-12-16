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ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ

ŞİŞLİ'de üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

16.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:16ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ
ŞİŞLİ'de üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki kamyonetin altına fırlayan kişi öldü. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cesedi olay yerinden kaldırılmadan, başka yayaların da üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeleri kameralara yansıdı.

Olay, , Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi akan trafiğin arasından karşıya geçmek için yola çıktı. Yola çıkan kişiye 34 BFF 429 plakalı otomobil şiddetle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kişi, yol kenarında park halinde olan bir kamyonetin altına fırlayarak olduğu yerde sıkıştı. Sürücü ise aracını durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetin altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilin sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

"ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARACIMIN ALTINA FIRLAYARAK OLDUĞU YERDE SIKIŞTI"

Telefonunun çalması üzerine aracını sağa çekerek park eden sürücü Mehmet Karaoğlu, "Telefon çaldı, aracımı sağa çekerek konuşmaya başladım. O esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye siyah otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle o kişi benim aracımın altına fırlayarak olduğu yerde sıkıştı. Biz de sağlık ekiplerine verdik" dedi.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Öte kaza yerinin yaklaşık 50 metre yakınında üst geçit olduğu görüldü. Ölümle sonuçlanan kazaya rağmen bazı kişilerin seyir halindeki otomobillere aldırmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışması dikkat çekti.


- Yazar

Polis, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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