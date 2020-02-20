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ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber-Kamera Özgür EREN Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:30ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber-Kamera Özgür EREN

Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis araçlarının operasyon için ilerlemesi

-Polislerin eve girmesi

-Evde ve evin bahçesinde aramalar yapılması

-Polis köpeğinin apartmanda ve evde arama yapması

-Polis ekiplerinin evde arama yapması

-Evde bulunan ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu maddelerden detay görüntü

-Polis ekiplerinin sokakta denetim yapması

-Şüpheli görülen yaya ve araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Sürücü ve yolcuların aranması

-Özel harekat ve polis helikopterinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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