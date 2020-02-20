ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber-Kamera Özgür EREN
Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Polis araçlarının operasyon için ilerlemesi
-Polislerin eve girmesi
-Evde ve evin bahçesinde aramalar yapılması
-Polis köpeğinin apartmanda ve evde arama yapması
-Polis ekiplerinin evde arama yapması
-Evde bulunan ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu maddelerden detay görüntü
-Polis ekiplerinin sokakta denetim yapması
-Şüpheli görülen yaya ve araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Sürücü ve yolcuların aranması
-Özel harekat ve polis helikopterinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar