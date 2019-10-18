Haberler » Güncel » Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu

Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu

Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı adamın başına tavayla vurdu.

18.10.2019 14:00Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu
Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı adamın başına tavayla vurdu.
Olay, saat 11.40 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Hajer S. isimli kadın ile bir erkek şahıs daire içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine bıçak, mutfak tavası gibi aletlerle saldırmaya başladı. Bir süre sonra Hajer S., kavga esnasında mutfakta bulduğu tava ile adamın başına vurdu. Yabancı uyruklu erkek şahıs başına aldığı darbe ile kendinden geçti, kanlar içerisinde kaldı. Kavga esnasında kadının da küçük yaralar aldığı öğrenildi. Olayı duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı yabancı uyruklu kadın ve erkek ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
(İHA)

Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:57 HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturma eylemini engellemek istedi
14:57 Erdoğan: "Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta...
14:56 Birevim Elazığ İl Özel İdare'de sponsorluk imza töreni
14:56 Erdoğan: "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan...
14:50 Afyonkarahisar'da şiddetli yağış zor anlar yaşattı
14:55 "Aliya dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet"
14:54 Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...
18.10.2019 14:58:45