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Şişli'de yabancı uyruklu şahıs bacağından bıçaklandı

Şişli Harbiye'de yabancı uyruklu bir şahıs tartışma sonucu sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

05.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:47
'de yabancı uyruklu bir şahıs tartışma sonucu sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Yaralı halde topallayarak markete giren şahıs yardım istedikten sonra bayılarak yere yığıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 08.50 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Osman Z. ile kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Osman Z. bacağından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheliler ara sokaklara kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise can havliyle sokaktaki bir markete girdi.
CAN HAVLİYLE MARKETE SIĞINAN YARALI BAYILDI
Markette pantolonunu indiren şahıs, yarasını göstererek esnaftan yardım istedi. Bir süre sonra esnafın dışarıya çıkarttığı şahıs bir anda yere yığıldı. Yerde yardım bekleyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Libya uyruklu şahsı bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Şişli'de yabancı uyruklu şahıs bacağından bıçaklandı

Harbiye, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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