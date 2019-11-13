Haberler » 3. Sayfa » Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı - Haber

Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandıİSTANBUL - Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

13.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:37
'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
İSTANBUL - Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.
Şişli Harbiye 'de sabah 8.10 sıralarında yabancı uyruklu adam kız arkadaşıyla yürürken, bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir sürü sonra şahıs yanında taşıdığı bıçağını çıkartarak, yabancı uyruklu adamı sol omzundan yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:16 Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı
12:13 Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı
12:11 İstanbul'da 'zorla fuhuş' iddiasına dava
12:06 Avustralya'da orman yangınları devam ediyor
12:06 Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:25:23