Şişli'de Yangın

20 Kasım 2018 Salı 17:09



20 Kasım 2018 Salı 17:09

Şişli'de dokuz katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokak'ta bulunan dokuz katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekti.Binanın en üst katına da sıçrayan yangın, Şişli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.