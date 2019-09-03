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Şişli'de yangın; mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de 8 katlı 58 daireli apartmanda yangın çıktı.

03.09.2019 16:46 Şişli'de yangın; mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de 8 katlı 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Yangın, ilk belirlemelere göre saat 14.30 sıralarında  Ağaoğlu Sokak'ta 8 katlı apartmanın giriş katında  elektrik sayaçlarının bulunduğu panodaki patlamayla çıktı, bina dumanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü, binada duman tahliyesi yaptı.  Binada mahsur kalanlar yangın sırasında  korku ve panik yaşadı.  Evlerinin pencerelerine çıkanlar, itfaiye tarafından kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişiden bazıları itfaiye merdiveni kullanılarak, bazıları itfaiye erlerinin sırtında dışarı çıkarıldı. Bir  bina sakini de kedisini alarak dışarı çıktı.  Binadan tahliye edilenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, oksijen verildi.

Elektirk panoları tamamen yanarken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul

Mecidiyeköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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