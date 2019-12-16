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ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI

Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

16.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:32ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI

Ozan URAL/ DHA

'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yağında evde bulunan 5 kişi canlarını son anda kurtarırken, besledikleri 3 köpeği de kurtarmayı başardılar.

Yangın saat 21.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Koranti Sokak'ta bulunan gecekondu da çıktı. 5 kişinin yaşadığı evde bulunan elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLERİNİ KURTARDILAR

Çıkan yangının ardından evde bulunanlar kendilerini sokağa attılar. Kısa sürede alevlerin sardığı gecekonduda bulunan 3 köpekte sahipleri tarafından kurtarıldı. ekipleri yangına müdahale ederken, dışarı çıkarak yangından kurtulan evin sahipleri çalışmalarını yakından takip etti. Yangının ardından mahalle sakinleri de olay yerine akın ederek, İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlediler.

İTFAİYE EKİPLERİ DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDI

Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve yanlış park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandılar. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.



İstanbul, İtfaiye, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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