Şişli'de Yapılan Ankette Mustafa Sarıgül Rakiplerine Fark Attı

Gezici Araştırma'nın, 2-9 Mart tarihleri arasında, 3200 kişi ile, yüz yüze görüşme yöntemi ile yaptığı, Şişli yerel seçim anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre Şişli'de DSP adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51,63 ile açık ara önde.

YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Son yapılan kamuoyu araştırmasına göre, İstanbul'un en çok merak edilen ilçesi Şişli'de Mustafa Sarıgül yerel seçim yarışını açık ara önde götürüyor.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Gezici Araştırma Merkezi tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında Şişli ilçesindeki 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anket sonuçları açıklandı.Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den ayrılarak DSP Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimlerinde %51.6 ile rakiplerinden açık ara önde görünüyor. Sarıgül'ü yüzde 24,7 ile CHP adayı Muammer Keskin, yüzde 17,2 ile de AK Parti adayı Nihal Yıldırım takip ediyor.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;