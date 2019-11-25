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Şişli'de yol kavgasında öldürülen eski İran Ajanı çıktı

Şişli'de yol kavgasında öldürülen eski İran Ajanı çıktı İstanbul'da bir ajan cinayeti dahaİSTANBUL - Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken öldürülen Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu ortaya çıktı.

25.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:59
'de yol kavgasında öldürülen eski Ajanı çıktı
'da bir ajan cinayeti daha
İSTANBUL - Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken öldürülen Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu ortaya çıktı.
Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi(32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Güvenlik kameralarına da yansıya olay sonrası soruşturmayı genişleten polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Mesut Mevlevi'nin İran hükümetine muhalif paylaşımları ile öne çıkan eski bir ajan olduğu ortaya çıktı. Mevlevi'nin "Kara Kutu" isimli telegram kanalı üzerinden İranlı yetkililere dair ifşa belgeleri ile gündeme geldiği belirtildi.
Mevlevi'nin sosyal medya sayfasında ise eski İran cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani, Muhammed Hatemi ve Mahmud Ahmedinejad ile çekildiği fotoğraflar yer alıyor.
Şişli'de yol kavgasında öldürülen eski İran Ajanı çıktı

İstanbul, Şişli, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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