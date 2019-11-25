ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYETTE İRAN AJANI İDDİASI

Şişli'de arkadaşıyla yürürken arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülen Mesut Mevlevi'nin, İran İstihbarat Servisi'nin eski üyesi olduğu öne sürüldü. Polis yetkilileri ölen kişinin eski istihbarat üyesi olduğu yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığını soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen Mesut Mevlevi (32)'nin yanına yaklaşan silahlı bir kişi peşpeşe tetiğe bastı. Saldırgan kaçarken Mevlevi ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Mesut Mevlevi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevrede yapılan incelemede 11 boş kovan bulundu.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ESKİ İRAN AJANI OLDUGU İDDİASI

Mesut Mevlevi'nin sosyal medyada İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu iddia edildi. Mevlevi'nin sosyal medya hesaplarında İran'daki muhtelif askeri tesislerde çekilmiş fotoğraflar da bulunduğu kaydedildi. Mesut Mevlevi'nin Amerika'da bir üniversite de yapay zeka üzerine doktora eğitimi aldıktan sonra İran Radyo ve Televizyonu'na bağlı kanallarda bir çok kez konuk olduğu iddia edildi.

EMNİYET "OLAY ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR"

Emniyet yetkililer Mesut Mevlevi'nin İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığını belirterek olayla ilgili her türlü bilginin değerlendirilerek soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıyla ilgili görüntüler

-Mevlevi'nin fotoğrafı