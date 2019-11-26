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ŞİŞLİ'DEKİ İRANLI CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR

Ajan olduğu öne sürülen İranlı'nın 3 ay önce Türkiye'ye geldiği belirlendiSoruşturma kapsamında Mesut Pehlevi'nin kullandığı bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altına alındı.

26.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:57ŞİŞLİ'DEKİ İRANLI CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR

Ajan olduğu öne sürülen İranlı'nın 3 ay önce 'ye geldiği belirlendi

Soruşturma kapsamında Mesut Pehlevi'nin kullandığı bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altına alındı.

Pehlevi'nin sosyal medya hesabından, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, benim için dua edin ben bunu yapmadan onlar beni öldürmesin" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti.

Haber - Kamera : Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - 'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Pehlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Pehlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu iddia edildi.

3 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından esrarengiz cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu yönünde herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi. 3 ay önce İran'dan geldiği öğrenilen Mesut Pehlevi'nin bilgisayar programcılığı işiyle uğraştığı tespit edildi.

BİLGİSAYARLARI VE CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Mesut Pehlevi'nin kullandığı bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü olayın şüphelilerine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

DEVRİM MUHAFIZLARI ALEYHİNE YAYINLAR YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Pehlevi'nin sosyal medya hesabından, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, benim için dua edin ben bunu yapmadan onlar beni öldürmesin" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti.

BİR ARKADAŞIMIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Mesut Pehlevi'nin öldürüldüğü noktada bulunan taksi durağında ise saldırıya ait izlerin halen yer aldığı görüldü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birinin taksi durağına isabet ettiği ve bir kişinin ölümden döndüğü ortaya çıktı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan Metin Üstbaş," Gece taksi durağında oturuyorduk. Yukardan adamlar iniyordu. Bir anda silah seslerini duyduk. Kurşunlardan biri durağa isabet etti. Biz ne olduğunu anlamadık. Ortalık toz, duman oldu. Dışarı çıkıp baktığımızda bir kişi yerde yatıyordu. Olayı yapanlarsa kaçarak kayıplara karıştı. Biz onları göremedik. Çok gelenler oldu. Öldürülenin İranlı ajan olduğunu basının gelmesiyle öğrendik. Bir arkadaşımız ise içerde masada otuyordu. Biraz eğilerek oturmamış olsaydı sırtından kurşunu yiyecekti. Kıl payı kurtuldu kendisi" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Saldırının gerçekleştiği nokta

Silahlı saldırının izleri

Taksiciyle röportaj

paylaşımları



Türkiye, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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