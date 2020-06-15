Maçka Parkı'nda horon tepen, nargile içen gençler sosyal mesafe kurallarını unuttu

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelen Maçka Demokrasi Parkı'nda bu kez gençler müzik eşliğinde horon teptiler. Sosyal mesafe kurallarının unutulduğu parkta, gençlerin nargile içmeleri de gözlerden kaçmadı.

15.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:54

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında gençlerin akınına uğrayan Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda gece saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen ve maske takmayan gençler, müzik eşliğinde horon tepti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.

"HAFTADA BİR YASAK OLMASI İYİ OLUR"

Arkadaşlarıyla parkta vakit geçirmek için gelen bir genç, "Koronavirüs tedbirleri azaldı. Azalması bir yandan kötü oldu. İkinci dalga olması durumu var. Ama yaz geldi insanlar nasıl evde duracak? Önlemler artırılsa iyi olur. Haftada bir sokağa çıkma yasağı olsa çok daha iyi olur. Biz bir nevi aynı evden geldik. Birimizde varsa hepimizde vardır. Yine de hepimizde maskelerimiz cebimizde. Yüzümüze takmamız lazım, biz de önlemi biraz eziyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanların arasına karıştığımızda ve toplu taşıt araçlarına bindiğimizde maskeleri takıyoruz" dedi.

Maçka Parkı'nda horon tepen, nargile içen gençler sosyal mesafe kurallarını unuttu

"MİLLET OLARAK RAHATLAMIŞIZ"

Metrobüs duraklarında kurallara uyulmadığını söyleyen bir vatandaş ise, "Biz Maçka'ya gelene kadar, metrobüs yolundan geldiğimiz için, insanlar tedbirleri düşünemiyor. Metrobüsü halletmeleri gerekiyor, sıraya uyulmuyor. Maske ayıp olmasın diye artık takılıyor. Millet olarak rahatlamışız" diye konuştu.

Maçka Parkı'nda horon tepen, nargile içen gençler sosyal mesafe kurallarını unuttu

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Maçka Demokrasi Parkı'nda bir doktorun yaralanması ve iki grup arasında kavga çıkmasının ardından Şişli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı. Alınan önlemler gece saatlerinde de devam etti.

Maçka Parkı’nda horon tepen, nargile içen gençler sosyal mesafe kurallarını unuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: Maçka Demokrasi Parkı, Koronavirüs, Şişli, Maçka, Güncel, Haber

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