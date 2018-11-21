Şişli'deki Saldırıda Yaralananlardan Biri Hayatını Kaybetti

Şişli
'de lüks bir otomobile yapılan silahlı saldırıda hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti.
Şişli Merkez
Mahallesi Perihan Sokak üzerinde lüks araca yönelik yapılan Murat Bakaç ve Murat Çarık yaralanarak hastaneye kaldırılmış, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı. Şişli Hamidiye
Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Çarık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, olay yerinden kaçan biri yaralı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
Merkez,Şişli
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:08