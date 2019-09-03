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Şişli'deki silahla yaralama

Şişli'de evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ersin Işkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03.09.2019 15:54 Şişli'deki silahla yaralama
Şişli'de evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ersin Işkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Ortanca Sokağı'nda dün, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Selami E'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtilen Işkın (48), kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Selami E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Feriköy Mahallesi, Hamidiye, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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