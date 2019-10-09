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Şişli'deki silahlı çatışmayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAŞişli'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

09.10.2019 15:51
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA
Şişli'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınan 14 kişi dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10'u ise tutuklama ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken; 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim 2019'da meydana gelen olayda iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak yaralanmıştı. Kavgaya karışanlar Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şişli'deki silahlı çatışmayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul, Şişli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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