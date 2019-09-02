Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şişli'deki silahlı kavga

Şişli'de bir kişinin sokak ortasında tartışarak kurşun yağmuruna tuttuğu şahıs ağır yaralandı.

02.09.2019 23:04 Şişli'deki silahlı kavga
Şişli'de bir kişinin sokak ortasında tartışarak kurşun yağmuruna tuttuğu şahıs ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir pastanenin önünde Erkin I. ve S.E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.E., yanındaki silahla Erkin I.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Erkin I., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralanan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, S.E. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Erkin I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Polis, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:50   Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:28   Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
23:27   - Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:04   Şişli'deki silahlı kavga
23:03   Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
23:02   5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı
22:58   Minik Eymen'in katil zanlıları anne ve sevgilisi tutuklandı