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ŞİŞLİ'DEKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:41ŞİŞLİ'DEKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.(36) isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. (36) "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan İkram Ç., bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında,  kadının beyanlarına yer verildi.

ÇIPLAK VAZİYETTE BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, akaryakıt istasyonu çalışanı tanık G.Ö.'nün de kadının beyanını destekler vaziyette beyanlar verdiği belirtilerek İ.Ü.'nün  "Yardım edin" diyerek bağırmasıyla akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunduğu kaydedildi. Kadının üzerinde ya da elinde şüpheli tarafından kendisinden çalındığı iddia edilen paranın olmaması, İ.Ü.'ye ait doktor raporu incelendiğinde vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle İkram Ç.'nin savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan İkram Ç. "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi. İkram Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Feriköy Mezarlığı, İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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