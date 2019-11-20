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Şişli'deki tecavüz girişimi iddiası: Şüpheliye tutuklama istemi

ŞİŞLİ Feriköy mezarlığında İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

20.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:14Şişli'deki tecavüz girişimi iddiası: Şüpheliye tutuklama istemi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özden ATİK/ İstanbul DHA - ŞİŞLİ Feriköy mezarlığında İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen İ.Ü., polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İ.Ü.'nün şikayeti üzerine kaza yaptığı aracını olay yerinde bırakarak kaçan  İ.Ç. polis tarafından kısa sürede yakalandı. İ.Ç. de İ.Ü.'den şikayetçi oldu.İ.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.



Feriköy Mezarlığı, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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