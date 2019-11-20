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Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheli tutuklandı

Şişli Feriköy mezarlığında bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, kadının sokak ortasında çıplak vaziyette bulunduğu kaydedildi.

20.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:42

, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.(36) isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. (36) "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İkram Ç. "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandı.

Polis tarafından gözaltına alınan İkram Ç., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, kadının beyanlarına yer verildi.

MÜŞTEKİ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

İ.Ü. beyanında, 20 Kasım 2019'da şüpheli İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü söylediği kaydedildi. Kadının, İkram Ç.'nin burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını, vücudunun her tarafına çıplak haldeyken dokunduğunu, şüphelinin kendi pantolonunu çıkarttığı esnada durumu fırsat bilerek çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli İkram Ç.'nin ise savunmasında atılı suçlamaları kabul etmediğini, para karşılığı kadın ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak İ.Ü.'nün cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini kadının ise parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını söylediği vurgulandı.

ÇIPLAK VAZİYETTE BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, akaryakıt istasyonu çalışanı tanık G.Ö.'nün de kadının beyanını destekler vaziyette beyanlar verdiği belirtilerek İ.Ü.'nün "Yardım edin" diyerek bağırmasıyla akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunduğu kaydedildi. Kadının üzerinde ya da elinde şüpheli tarafından kendisinden çalındığı iddia edilen paranın olmaması, İ.Ü.'ye ait doktor raporu incelendiğinde vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle İkram Ç.'nin savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan İkram Ç. "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi. İkram Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheli tutuklandı

Feriköy Mezarlığı, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA


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