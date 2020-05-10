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Şişli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Şişli'de, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

10.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:44
Şişli'de, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy, Eskişehir ve Yayla mahallelerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu aracın Eyüpsultan Kalkan Sokağı'nda park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine çevre güvenliği alan ekipler, araca gelen Haydarcan K. (21) ile Gülcan K'yi (19) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üstünde 104 paket esrar, 30 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydarcan K. tutuklanırken, Gülcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şişli’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Şişli, Güncel, Haber

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