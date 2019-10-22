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ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

Zeki GÜNAL/ Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında iptal edildi.

22.10.2019 13:33ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

Zeki GÜNAL/ Şişli- Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent- Hacıosman arasında iptal edildi. Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metro girişinde bekleyenler

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Detaylar



Mecidiyeköy, Hacıosman, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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