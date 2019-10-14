Haberler » Güncel » Şişli ve Bakırköy'de 'huzur' uygulaması

Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması

Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı.

14.10.2019 17:10Şişli ve Bakırköy'de
Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada, sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında emniyet güçleri Şişli ve Bakırköy'deki uygulama noktalarında araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Şişli'de Büyükdere Caddesi, Bakırköy'de ise Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.
(Yunus Emre Şeker - Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Bakırköy, Huzur, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19 Anadolu Otoyolu'nda tır yangını (3) - BOLU
18:14 Mehmetçik'e destek sürüyor
18:19 Avrupa birliği konseyi: türkiye'nin askeri eylemlerini kınıyoruz
18:16 DÜ'de geleneksel tıp ele alındı
18:14 YYÜ'de "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı
18:14 Edirne'de asayiş
18:13 Bedensel engelli berat'ın eğitimi için patikaya yol yapıldı
14.10.2019 18:20:41