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Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması

Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulamasıİSTANBUL - Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı.

14.10.2019 17:27
Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması
İSTANBUL - Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada, sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Huzur" Uygulaması kapsamında emniyet güçleri Şişli ve Bakırköy'deki uygulama noktalarında araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Şişli'de Büyükdere Caddesi, Bakırköy'de ise Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.
Şişli ve Bakırköy'de

Bakırköy, Huzur, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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