ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

İçişleri Bakanlığınca 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinde polis ekipleri 00.00'dan itibaren denetim yapmaya başladı.

30.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:19
İçişleri Bakanlığınca 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinde polis ekipleri 00.00'dan itibaren denetim yapmaya başladı.
Şişli Mecidiyeköy Meydanı ve Beşiktaş Dolmabahçe'de yapılan denetimlerde trafik polislerinin yanı sıra asayiş ekipleri de görev aldı. Polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki kişilerin sokağa çıkma izin belgelerini kontrol ederken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen kişilere 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Trafik polisleri ise durdurulan araçların evraklarını kontrol etti. ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ’TA DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş, Polis, Şişli, Güncel, Haber

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