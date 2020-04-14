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“Şişmanlamaktan korkuyorum”

Serie A, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin başında geliyor.

14.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:04
“Şişmanlamaktan korkuyorum”
Serie A, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin başında geliyor. 3 Mayıs’a kadar resmî bir maçın oynanmayacağı ligde Juventus’un yıldız oyuncusu Aaron Ramsey , iştahını kontrol etmekte zorlanıyor.

“Şimdi, şöyle bir durum var: Eşim harika yemekler yapıyor ve ben harika kurabiyeler yapıyorum. Bu ikisi birleşince kötü şeyler oluyor. Kulübün gönderdiği antrenman programına uyup fiziksel açıdan diri kalmaya çalışıyorum fakat iştahımı kontrol etmekte zorlanıyorum. Birkaç kilo aldım. Şişmanlamaktan korkuyorum.” diyor Ramsey.

Pandemi sırasında ülkesi Galler’de koronavirüsten etkilenen ailelere 23,000 Sterlin bağışta bulunan Ramsey, Niall Horan’ın Instagram’daki canlı yayınında son olarak şunları söyledi: “Bütün umutlarımız doktorlarda. Onlara güveniyoruz ve açıkçası harika iş çıkarıyorlar. Umarım her şey bir an önce düzelir.”

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: İtalya Serie A, Juventus, Futbol, Ramsey, Spor
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