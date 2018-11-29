Şişmanlık Anne Olmayı Engelliyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:44



29 Kasım 2018 Perşembe 10:44

ŞİŞMANLIĞIN hamile kalmayı olumsuz yönde etkilediğini belirten Op. Dr. Emine Barın, "Fazla kilo, yumurtalık fonksiyonlarına ve yumurtlamaya zarar vererek anne adayının gebe kalmasını engeller. Bu nedenle kadınlara doktor kontrolüyle kilo verip gebe kalmalarını öneriyoruz" dedi.Anne olmaya hazırlanan kadınların hamilelik öncesi birtakım testlerden geçmesi gerektiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Barın, "Bu testleri başta rahim ağzı kanser tarama testi, ardından birtakım vitamin eksiklikleri testleri, kansızlık, D vitamini, B12 vitamini, tiroit ve karaciğer fonksiyonu testleri, idrar tahlilleri ve kan tahlilleri oluşturuyor. Bu testlerin sonuçlarına bakarak anne adayında bir vitamin eksikliği, kansızlık var mı bunları araştırıyoruz. Gebe kaldığında problem olabilecek hastalıkları önceden tespit etmek istiyoruz" diye konuştu.'ANNE ADAYI KİLO VERİP GEBE KALMALI'Fazla kilonun anne olmak isteyen kadınlar üzerinde olumsuz birtakım sonuçlara neden olabileceğini ifade eden Op. Dr. Emine Barın, "Anne adayının obezite ya da çok aşırı kilosu varsa bu onun gebe kalmasını engelleyebilir. Çok zayıf ya da kilolu kişilerin gebe kalması zordur. Kilo, yumurtalık fonksiyonlarını ve yumurtlamayı engelleyerek kişinin gebe kalmasını engelleyebilir. Anne adayının doktor kontrolü altında kilo verip gebe kalmasını istiyoruz ki; gebe kaldıklarında hipertansiyon ve diyabetle ilişkili birtakım sorunlarla karşılaşmasınlar" ifadelerini kullandı.'FOLİK ASİT TAKVİYESİ 3 AY ÖNCE BAŞLAMALI'Anne adayının hamile kalmadan 3 ay önce folik asit takviyesine başlaması gerektiğini belirten Op. Dr. Barın, "Bu vitamini anneden çok bebek için veriyoruz. Folik asit eksikliği bebekte doğuştan bel omurgasının açık olarak doğmasına neden oluyor. Bu bebeklerde ilerleyen dönemlerde yürüme ve işeme sorunlarına yol açabilir. Bunu önlemek için anne adayına folik asit takviyesi veriyoruz" dedi.'YUMURTA REZERVİNİ KORUMAK ÖNEMLİ'Kadınların hamile kalması önünde en büyük engelin yumurta rezervindeki düşüklükler olduğunu anlatan Op. Dr. Barın, şöyle devam etti:"Anne adayının hamile kalmasının önündeki en büyük engeller, enfeksiyonlar, yumurtlama bozuklukları, yumurta rezervinin doğuştan az olması gibi sebeplerdir. Çocuğu olmayan çiftlerin yaklaşık yüzde 25 ila 30'unda açıklanamayan nedenler var. Tabi en azından biz birtakım önlemler alarak bu nedenleri en aza indirmek istiyoruz. Gebe kalmadan önce özellikle hasta kiloluysa, adet düzensizliği varsa bu kişilerin öncelikle sorunu erken dönemde çözüp tedaviye başlamalarını öneriyoruz. 35 yaşın üzerinde yeni evlenmiş bir hastamızın çocuk isteği ve adet düzensizliği varsa evlenir evlenmez doktora başvurması gerekiyor. Ama hastamız örneğin 25 yaşında ise adetleri düzenli gidiyor ve herhangi bir problemi yoksa çocuk kararı verir vermez bize gelmesi yeterli olacaktır. Zaten sağlıklı bir kadında testleri istedikten sonra her şey yolundaysa gerekli vitamin takviyelerini de verdikten sonra biz yaklaşık bir yıl bekleriz.Bir yılın sonunda eğer çocuk olmuyorsa o zaman gerekli tedavilere başlarız."Görüntü Dökümü:--------Barın'ın açıklamaları-Detaylar - İstanbul