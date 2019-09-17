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Şişme botla ölüm yolculuğuna çıkan göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 6'sı çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı.

17.09.2019 10:30Şişme botla ölüm yolculuğuna çıkan göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 6'sı çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı.

Antalya'da yasa dışı yollarla şişme botla Yunanistan'a gitmek isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten Kaş Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı TCSG-20 adlı bot deniz yoluyla Yunanistan'ın Meis Adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen üzerinde göçmenlerin bulunduğu şişme botu fark etti. Sahil güvenlik ekipleri, 6'sı çocuk, 4'ü kadın ve 24'ü erkek olman üzere toplamda 34 Suriye uyruklu kaçak göçmeni, şişme bottan sahil güvenlik teknesine aldı. Kıyıya çıkartılarak kimlik tespitleri yapılan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Yunanistan, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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