- Sismolog Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu
;" İstanbul
'da 7.5 şiddetinde deprem bekliyoruz""İstanbul depremi yıkıcı olacak ancak halk kaderine razı"
DÜZCE - 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce
Depreminin yıldönümünde konferans vermek için Düzce'ye gelen Deprem Uzmanı ve sismolog Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul'da meydana gelecek depremin 7 buçuk şiddetinde olacağını ancak kimsenin umursamadığını söyledi. Fay hattının Silivri
'den kırılacağını dile getiren Prof. Dr. Gündoğdu, İstanbul Depremini anlatacak bir makam bulunamadığının da altını çizdi. 12 Kasım 1999'da meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremin 19. yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi tarafından organize edilen panelde konuşmak üzere Düzce'ye geldi. Düzce'de İstanbul'da beklenen depremle ilgili konuşan şiddetli deprem beklendiğini ancak insanların kaderlerine razı şekilde beklediklerini, depremle ilhgili hiçbir çalışmanın yapılmadığını da söyleyen Oğuz Gündoğdu, depremin şiddetinin, yerinin ve zamanının belli olduğunu ve bunun kader olmayacağını da ifade etti. Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu; "3 sene önceki Marmara Denizi
altından geçen Kuzey Anadolu Fay hattı kırılacak. Aşağı yukarı Silivri civarından kırılacak. Silivri civarından kırılacak fay hattı 7 buçuk artı, eksi 2 büyüklüğünde olacak. Bilerek hesaplayarak bulduğum bir rakam. Bu büyüklükte depremi karşılamak için maalesef İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan çalışmalar tatmin edici değil. Avcılar
başta, 20 yılda tek çivi çakılmadı. Hiçbir şeyin yapılmadı bölge büyük ölüm ve yıkım oranlarına sahip. Halkta bırakmış durumda kaderine razı bir şekilde bekliyorlar. Bu kader değil ki. Fayı, büyüklüğünü, depremin ne zaman olacağını biliyoruz. 3 Yılda İstanbul'un tabiatı değişti. Bunu takip ediyoruz. Bize ne olacak kime haber vereceğiz. Kim haber verecek kim dışarı çıkın diyecek. Bunları yapacak makam halen yok" dedi.
Gündoğdu,Oğuz Gündoğdu,İstanbul
11 Kasım 2018 Pazar 18:54