24.06.2019 14:17
Haberler » Spor » Haber

Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda

Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Malili ön libero Abdoulwahid Sissoko ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep , Malili ön libero Abdoulwahid Sissoko ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temasa geçti.
Son olarak Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da görev yapan 29 yaşındaki Malili ön libero Sissoko ile görüşen kulüp yöneticileri, bu futbolcuyla prensipte anlaştı.
Gazişehir Gaziantep, kısa süre içerisinde Sissoko ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
Sissoko, Akhisarspor'da geçen sezon 32 maçta 2 bin 759 dakika süre alarak, takımda en fazla sahada kalan futbolcu olmuştu.
Kaynak: AA
futbolcu , spor toto süper lig , gaziantep , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:58 Namık Kemal Spor'a modern tesis
14:58 Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
14:53 Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan devam kararı
14:53 Pınar Karşıyaka'da Sarıca imzalıyor
14:52 PwC Europe Cup 2019 İstanbul'da gerçekleşti
14:50 Akyurt Belediye Spor 1. Amatör lige yükselmeyi garantiledi
14:47 Gaziantep'e TUTOR ataması