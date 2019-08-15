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Sissoko yeniden Eskişehirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fildişi Sahilli oyuncu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı.

15.08.2019 12:35 Sissoko yeniden Eskişehirspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fildişi Sahilli oyuncu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı. Eskişehirspor'da yılan hikayesine dönen Sissoko'nun durumu netleşti. Geçen sezon Eskişehirspor formasını terleten Ibrahim Sissoko, maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılma kararı aldığı siyah kırmızılı takıma geri döndü. Bugün İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Sissoko'nun yarın Eskişehir'e gelerek takımla antrenmana çıkması bekleniyor. Eskişehirspor'un yaptığı 2 kampta da bulunmayan Sissoko'nun antrenman eksiği olduğundan dolayı pazartesi oynanacak olan Keçiörengücü maçı kadrosuna alınmaması bekleniyor. Öte yandan geçen sezon 4 gol atıp 4 asist yapan Sissoko'nun alacaklarının yapılandırılarak ödeneceği öğrenildi.
(Çağatay Gür/İHA)

Fildişi Sahili, Eskişehirspor, Güncel

Kaynak: İHA

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