Haberler » Güncel » Sistani'den hükümete 'göstericilerin taleplerini yerine getirin' çağrısı - Haber

Sistani'den hükümete "göstericilerin taleplerini yerine getirin" çağrısı

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerdeki taleplerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

08.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:18 Sistani'den hükümete
'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerdeki taleplerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.
Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin gösterilerle ilgili siyasi mesajını okudu.
Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Sistani, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı şiddet kullanmaması gerektiğini ifade etti.
Sistani'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:
"İktidarı elinde bulunduran siyasi tabakanın önünde sınırlı bir zaman dilimi içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirme fırsatı bulunuyor. Bu konuda hiçbir uzatma ve gözardı etme politikası kabul edilemez. Çünkü bu, ülke için ciddi şekilde riskli olacaktır."
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:00   Ardahan'da dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
14:59   Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
14:54   Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 97'nci yılı
14:58   Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
14:58   Bakan Selçuk: 2019'da 418 bin kadını işe yerleştirdik
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:00:55