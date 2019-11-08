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Sistani'nin hükümete çağrısı sonrası Bağdatlılar Tahrir Meydanı'na akın etti

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani'nin hükümete yaptığı "göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi" çağrısı sonrası Bağdatlılar, başkentte protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na akın etmeye başladı.

08.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:12 Sistani'nin hükümete çağrısı sonrası Bağdatlılar Tahrir Meydanı'na akın etti
'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani'nin hükümete yaptığı "göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi" çağrısı sonrası Bağdatlılar, başkentte protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na akın etmeye başladı.
Sistani'nin bugün cuma hutbesi sonrası okunan mesajında hükümete "göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi ve eylemcilere karşı orantısız güç kullanılmaması" çağrısı yapmasının ardından Tahrir Meydanı on binlerce kişi tarafından dolduruldu.
Gösterici gençlerin oluşturduğu gruplar tarafından üstleri aranarak Tahrir Meydanı'na giren Iraklılar, sık sık "halk rejimi düşürmek istiyor" sloganları attı.
"Taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz"
AA muhabirine konuşan Iraklı kadın gösterici Hüda Beşşar, "Dini mercinin hükümete mesajı açıktı. Taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz." dedi.
Beşşar, göstericilerin taleplerine ilişkin ise şunları söyledi:
"Taleplerimizin başında hükümetin istifası ve erken seçime gidilerek parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemine geçilmesi geliyor. Sivil insanları (göstericileri) öldürenlerin de en kısa sürede yakalanarak cezalandırılmasını ve bunların kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz."
Irak'ta 25 Ekim'de yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösteriler 15'inci gününde de devam ediyor.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce göstericinin yaralandığını duyurmuştu.

Tahrir Meydanı, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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