Haberler » 3. Sayfa » Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu - Haberler

Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde siste kayıp olan 150 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.

21.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:12 Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu
'ın ilçesinde siste kayıp olan 150 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezrası'nda Duran Demir'e ait 150 koyun dün akşam saat: 18.00 sıralarında sis nedeniyle kayıp oldu. Demir, koyunları bulamayınca kaymakamlık ve İlçe Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, gece saat: 03.00'a kadar yaptığı çalışma sonrasında kayıp hayvanları buldu.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Ağın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:28   Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklif Genel Kurulda - Haberler
16:27   Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması - Haberler
16:23   Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu - Haberler
16:18   Koray Aydın: "İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz" - Haberler
16:17   Vali Memiş: "Amacımız soğukta hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak" - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 16:29:53