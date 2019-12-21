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Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde siste kayıp olan 150 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.

21.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:35 Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu
'ın ilçesinde siste kayıp olan 150 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezrası'nda Duran Demir'e ait 150 koyun dün akşam saat: 18.00 sıralarında sis nedeniyle kayıp oldu. Demir, koyunları bulamayınca kaymakamlık ve İlçe Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, gece saat: 03.00'a kadar yaptığı çalışma sonrasında kayıp hayvanları buldu.
Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
()İHA)

Jandarma, Elazığ, Ağın, Güncel

Kaynak: İHA

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